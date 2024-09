Abbruzzese nuovo responsabile organizzativo Lega Lazio, Ciacciarelli: “Premiata l’esperienza ed il legame con territorio”

“ La nomina di Mario Abbruzzese quale Responsabile Organizzativo della Lega nel Lazio conferma la volontà del nostro partito di rafforzare il proprio radicamento territoriale nel Lazio e ciò non poteva non avvenire se non attraverso una delle personalità politiche di maggiore esperienza e conoscenza del territorio che il nostro partito esprime, ossia l’On. Mario Abbruzzese.

Primo dei non eletti nella circoscrizione Italia Centrale e più votato per la Lega nel Lazio, Mario Abbruzzese ha confermato nuovamente in occasione delle ultime elezioni europee un importante capacità di creare rete sul territorio, riuscendo a raccogliere l’attivo consenso di moltissimi amministratori ed esponenti politici anche fuori i tradizionali schemi partitico- ideologici, ma investendo su un progetto che avesse nell’ascolto della base, degli amministratori locali, il costante paradigma della propria azione politica.

Sono sicuro che Mario riuscirà ad esprimere, nello svolgimento di questo nuovo ed importante incarico, le sue migliori qualità politiche, così da contribuire nel migliore dei modi alla crescita del nostro partito.

Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio.

