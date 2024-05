ABBRUZZESE (LEGA) PRONTO AL GRAN FINALE A SORA

Oggi sabato 25 maggio 2024 alle ore 20 presso l’Hotel Ristorante “Del Sole” Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle Elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale, terrà la prima delle chiusure della sua campagna elettorale a Sora.

Saranno presenti, Lino Caschera, Consigliere Comunale di Sora e Capogruppo Lega, Andrea Di Marco, Commissario Lega Sora, Giancarlo Baglione, Responsabile Lega Dipartimento Università e Formazione, On. Nicola Ottaviani, Deputato Lega, On. Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regione Lazio, il Sen. Claudio Durigon, Sottosegretario al Lavoro del Governo. Chiuderanno gli interventi il già presidente del Consiglio regionale del Lazio e l’europarlamentare, Cinzia Bonfrisco anch’egli candidata nella circoscrizione Italia Centrale.

“Come candidato alle elezioni europee, – ha detto Mario Abbruzzese – desidero esprimere il mio forte impegno nella difesa degli agricoltori europei. È vitale proteggere e sostenere il settore agricolo, preservando le tradizioni, la cultura e il Made in Italy. Dobbiamo porre fine alla diffusione della carne sintetica e delle farine di grillo, e optare invece per pratiche sostenibili che sostengano l’agricoltura locale. È fondamentale tutelare il Made in Italy e promuovere la valorizzazione delle nostre eccellenze agricole all’interno del Green Deal. La conservazione delle tradizioni dei nostri produttori è un valore intrinseco dell’Europa e dobbiamo impegnarci a proteggerlo per garantire un futuro sostenibile per i nostri agricoltori. Inoltre, il riavvicinamento dell’Europa ai territori è essenziale per comprendere le esigenze specifiche di ciascuna regione e per promuovere politiche che siano più attente alle realtà locali”.

COMUNICATO STAMPA