Abbruzzese (Lega) inaugura i comitati elettorali di Ceprano e Frosinone

Ieri Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale ha inaugurato le sedi elettorali di Ceprano e Frosinone, dove ad accoglierlo ha trovato il sindaco Riccardo Mastrangeli, l’assessore Rossella Testa e il consigliere comunale Dino Iannarilli, insieme a tantissimi altri amministratori e sostenitori del territorio.

“In queste elezioni europee a ha dichiarato Mario Abbruzzese – è fondamentale riflettere su quale sia il futuro che vogliamo per l’Unione Europea. È tempo di riaffermare con forza che l’Europa dei territori non è solo uno slogan, ma un vero e proprio progetto politico che mira a riportare al centro dell’UE le esigenze dei sindaci, degli amministratori locali e dei cittadini. I territori sono la base su cui si fonda la nostra società, sono il luogo in cui viviamo, lavoriamo e coltiviamo le nostre relazioni. È quindi essenziale che le decisioni prese a livello europeo tengano conto delle specificità e delle necessità di ogni singolo territorio, ascoltando le voci dei sindaci e degli amministratori locali che meglio conoscono le sfide e le opportunità delle loro aree di riferimento”. “L’Europa dei territori – ha concluso Abbruzzese – è un impegno concreto a promuovere politiche che favoriscano lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale, la partecipazione dei cittadini e la tutela dell’ambiente. Insieme possiamo costruire un’Europa più solidale, più democratica e più vicina alle persone. Votate per un’Europa dei territori, votate per un’Europa più inclusiva e partecipativa”.

COMUNICATO STAMPA