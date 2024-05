Abbruzzese (Lega) inaugura comitato elettorale a Cassino

Domani sabato 18 maggio 2024 alle ore 10 in via D’Annunzio a Cassino, Mario Abbruzzese candidato della Lega alle Elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale, inaugurerà il suo comitato elettorale nella città martire.

“L’Europa – ha spiegato Abbruzzese – deve essere vicina alle esigenze degli imprenditori, dei sindaci e delle famiglie. Abbiamo il dovere di ascoltare e comprendere le preoccupazioni e le sfide che queste realtà affrontano quotidianamente.

Dobbiamo impegnarci a promuovere politiche che rispondano alle loro necessità, sostenendo la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la qualità della vita nei nostri territori. Lavorerò instancabilmente per garantire che le voci di chi quotidianamente si adopera per far crescere la nostra economia siano ascoltate e considerate nella formulazione delle politiche europee, perché solo con il loro coinvolgimento possiamo costruire un’Europa più vicina alle esigenze delle persone che rappresentiamo”, ha concluso Abbruzzese.

