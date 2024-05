Abbruzzese (Lega) in visita all’Accademia d’Arte Drammatica di Fondi

Un impegno concreto per intercettare finanziamenti alla Cultura e alle attività che riguardano da vicino l’arte musicale. Mario Abbruzzese candidato della Lega alle prossime elezioni Europee nella circoscrizione Italia Centrale ha trascorso un pomeriggio emozionante all’Accademia dell’Arte Drammatica di Fondi. «Circondato da giovani artisti con un sogno ardente nel cuore: creare Arte. – ha detto Abbruzzese – È stato un onore essere parte di questa energia creativa e ispiratrice. Il futuro dell’Europa dei Territori sarà luminoso grazie a questi talenti Un ringraziamento speciale a Guglietta Francesco Coordinamento provinciale del Carroccio di Latina, al candidato alle europee Franco Cardinale, all’ex sindaco di Fondi Luigi Parisella, Fabio D’avino direttore Accademia d’Arte Drammatica del lazio”.

“È nostro dovere valorizzare e sostenere la musica, la cultura e l’arte in tutte le loro forme, incoraggiando la creatività, l’innovazione e la diversità. Questi pilastri fondamentali – ha spiegato ancora Abbruzzese – arricchiscono la nostra vita quotidiana, stimolano la nostra immaginazione e sono la linfa vitale della nostra società. Insieme possiamo costruire un futuro in cui la creatività e l’espressione artistica siano alla base di una società dinamica, inclusiva e aperta.La musica, la cultura e l’arte: tesori da custodire, valorizzare e condividere per il benessere e l’elevazione di tutti”.

COMUNICATO STAMPA