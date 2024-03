Abbruzzese (Lega) in tour nelle Marche: “Serve un’economia dinamica in grado di far emergere le eccellenze del territorio”

Ascoli Piceno e Ancona, sono le due tappe in terra marchigiana che ha affrontato in questi giorni il candidato della Lega nella Circoscrizione Italia Centrale alle prossime elezioni Europee, Mario Abbruzzese.

“Il centro Italia possiede un potenziale straordinario in termini di risorse naturali, comunità attive e imprenditorialità. Sarà fondamentale – ha spiegato Abbruzzese – anche in questo territorio adottare una prospettiva avveduta e lungimirante per garantire uno sviluppo che sia armonioso, equo ed eco-sostenibile. In tale ottica, è imperativo allineare le politiche di sviluppo del centro Italia con gli obiettivi del Green Deal Europeo, che mira a promuovere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, sostenibile e inclusiva. Questo implica investire in energie rinnovabili, tecnologie pulite, innovazione ecosostenibile, nonché nel potenziamento delle infrastrutture verdi. Ma tale processo non deve creare danni a chi produce. Dobbiamo quindi l’emergere di un’economia dinamica e sostenibile, in grado di valorizzare le eccellenze del territorio, promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e garantire un’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo. È essenziale garantire che le politiche europee siano calibrate in modo da sostenere un’economia regionale sostenibile, inclusiva. Il futuro del territorio è nelle nostre mani e, attraverso un impegno congiunto, possiamo plasmare un futuro di prosperità e sostenibilità per tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

