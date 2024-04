Abbruzzese (LEGA) con gli agricoltori: “Basta carne sintetica e farine di insetti”

“Basta carne sintetica. E cerchiamo anche di frenare le farine di insetti. I nostri agricoltori, i nostri prodotti devono essere tutelati, in pericolo non c’è solo il Made in Italy ma anche e soprattutto la nostra salute”, Lo ha dichiarato Mario Abbruzzese candidato della Lega alle prossime elezioni europee.

“L’Europa deve tutelare la nostra filiera produttiva – ha continuato Abbruzzese – al posto di agire semplicemente in nome di teorie ecologiche illogiche. L’agroalimentare in Italia pesa il 25% del prodotto interno lordo. Secondo alcune fonti la farina di grillo usata negli alimenti che potranno essere venduti in Unione europea proviene da un unico produttore asiatico. Quindi la domanda nasce spontanea perchè i nostri agricoltori devono essere soggette a numerose regole per la produzione e poi però negli scaffali dei supermercati troviamo altrettanti prodotti che non tutelano la salute degli italiani. Nel mirino della protesta degli agricoltori, inoltre ci sono le tasse e gli accordi internazionali bilaterali con paesi che permettono di importare merci a pezzi più bassi. L’agricoltura è bene che dobbiamo tutelare e con essa tutti coloro che lavorano e producono nel settore. La sfida è anche quella di porre in essere modifiche strutturali alla Pac per quanto riguarda la flessibilità per il rispetto dei vincoli ambientali”, ha concluso Mario Abbruzzese.

