Abbruzzese( Lega): “Centrodestra forte, avanti con determinazione”

Il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Mario Abbruzzese, rilancia l’azione del centrodestra e guarda con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali, rivendicando il lavoro svolto dalla coalizione e la solidità del progetto politico.

“In questi anni – afferma Abbruzzese – il lavoro costante, la concretezza delle azioni e una visione chiara per il futuro hanno rappresentato le basi su cui costruire il domani del Paese”. Per il coordinatore della Lega, il centrodestra dispone di tutte le condizioni per continuare a governare l’Italia e accompagnarla verso nuovi traguardi.

Lo sguardo è già rivolto alle prossime elezioni, che Abbruzzese dice di affrontare con fiducia e determinazione. “Guardiamo al prossimo appuntamento elettorale con la consapevolezza di chi non si ferma, nel pieno rispetto del confronto democratico, ma senza alcuna soggezione”, sottolinea.

Nel suo intervento, il coordinatore regionale ribadisce inoltre che la forza della coalizione non deriva dal timore degli avversari politici, bensì dalla convinzione nelle proprie idee e dalla volontà di continuare a lavorare al servizio del Paese. Un messaggio che conferma la linea della Lega nel Lazio: proseguire il percorso politico con determinazione, puntando sulla stabilità del centrodestra e sulla continuità dell’azione di governo.