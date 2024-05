Abbruzzese (Lega), apre info point a Terracina

Oggi alle ore 18 in via Baldino, 66 Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale aprirà ufficialmente il suo info point a Terracina.“Sono profondamente convinto – spiega Mario Abbruzzese – che l’Europa dei territori sia il futuro dell’Unione Europea. Troppo spesso ci siamo concentrati solo sulle istituzioni centrali e sui grandi Stati membri, trascurando le realtà locali e regionali che costituiscono il vero tessuto dell’Europa.L’Europa dei territori significa dare voce alle comunità locali, alle città e quindi ai sindaci, agli amministratori, alle persone affinché possano partecipare attivamente alla costruzione di un progetto europeo. Significa riconoscere la diversità culturale, economica e sociale che caratterizza i nostri territori e valorizzarla come un’opportunità anziché come un ostacolo.“Solo attraverso un’Europa dei territori – conclude Abbruzzese – possiamo costruire un’Unione Europea più vicina ai cittadini, più inclusiva e più democratica. Mi impegno a portare avanti questa visione all’interno del Parlamento Europeo e a lavorare per rendere concreta la partecipazione dei territori alla costruzione del nostro futuro comune”.

