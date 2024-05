Abbruzzese (Lega) ancora in tour a Roma e Guidonia tra centinaia di persone

Ancora successo in Provincia di Roma per Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle europee nella circoscrizione Italia Centrale. Il già presidente del consiglio regionale ha incontrato ieri, insieme a Cinzia Bonfrisco una nutrita schiera di imprenditori della Capitale. “Rendere le imprese fulcro dell’Europa del futuro – ha detto Abbruzzese durante l’evento – e riportare gli Interessi nazionali al centro del progetto europeo”. Poi sempre nella Capitale un altro incontro con amministratori e cittadini: “Quanti amici qui a Roma. – ha commentato sui social il candidato della Lega alle europee – Uniamoci per difendere insieme il Made in Italy e le nostre piccole e medie imprese! L’Europa dei Territori sarà il fulcro dell’Europa del futuro! Un ringraziamento speciale agli amici Massimo e Vittorio Bevilacqua che hanno promosso questo importante incontro”. L’ultima tappa dell’Europa dei territori è stata Guidonia Montecelio dove Abbruzzese ha “ritrovato” le altre die candidate del Carroccio Cinzia Bonfrisco e Laura Cartaginese insieme a tantissimi sostenitori. “Siamo qui per riaffermare la volontà e l’impegno verso tutti i territori. Difendiamo la nostra storia, – ha detto Abbruzzese – la nostra identità ed il nostro Made in italy tutti insieme. Un ringraziamento speciale alla Consigliera Comunale di Guidonia Anna Mari, all’Assessore Andrea Mazza, all’Ex sindaco di Sant’Angelo, Angelo Gabrielli, all’Ex Sindaco di Guidonia Eligio Rubeis, e agli amici Mazza Salvatore e Caponera Christian”.

COMUNICATO STAMPA