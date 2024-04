Abbruzzese firma la candidatura alle europee per la Lega

Mario Abbruzzese ha firmato questa mattina l’accettazione di candidatura nella Lega per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Parte dunque ufficialmente l’avventura elettorale del già presidente consiglio regionale che sarà impegnato per la conquista di uno scranno nella circoscrizione Italia Centrale.

“È con profondo senso di responsabilità – ha detto Mario Abbruzzese – che annuncio l’ufficialità della mia candidatura alle prossime elezioni europee, con l’entusiasmo e l’ardente desiderio di rappresentare le vostre voci e le vostre necessità a livello europeo. L’Europa di oggi si trova di fronte a sfide significative, e il momento richiede una leadership attenta e orientata all’azione. Come candidato della Lega, mi impegno a portare avanti una visione improntata all’ascolto e all’azione, con l’obiettivo di avvicinare l’Europa alle esigenze delle famiglie, delle imprese e degli agricoltori. La mia candidatura è motivata dalla ferma convinzione che un’Europa vicina alle persone sia essenziale per garantire un futuro sostenibile per tutti. Dobbiamo promuovere politiche che sostengano la crescita economica, favoriscano la creazione di posti di lavoro e proteggano gli interessi di tutte le forze produttive. Nel contesto agricolo, sono convinto dell’importanza di promuovere politiche agricole che siano rispondenti alle vere esigenze degli agricoltori, che proteggano l’ambiente e la biodiversità, che garantiscano la qualità e la sostenibilità del comparto agricolo europeo, ma che non impediscano ai produttori di di crescere e svilupparsi”.

“La mia candidatura inoltre – ha concluso Mario Abbruzzese – fonda sull’impegno a rappresentare i sindaci, gli amministratori locali, i cittadini e a lavorare per un’Europa che sia vicina alle loro vere esigenze quotidiane. Mi impegno a essere una voce autentica delle vostre istanze e dei vostri interessi, e a lavorare instancabilmente per un futuro migliore per tutti noi”.