Mario Abbruzzese fa il pienone anche a Monte San Giovanni Campano. Il candidato della Lega alle Europee ha presenziato presso il ristorante Villa del Colle accompagnato dal consigliere provinciale Andrea Amata, dell’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, dall’on. Nicola Ottaviani e dall’europarlamentare Cinzia Bonfrisco. A fare gli onori di casa Lorella Biordi già assessore e consigliere, Martina Raponi dirigente lega e Raffaele Grossi coordinatore del Carroccio.

“Abbiamo bisogno che l’Europa sia vicino ai Sindaci, agli amministratori locali, ma anche e soprattutto alle famiglie ed ai giovani – ha detto Mario Abbruzzese. Senza dimenticare le imprese e il comparto industriale. A Bruxelles devono arrivare le vere istanze dei territori. Come quelle del comparto agricolo che oltre a essere un settore trainante della nostra economia è costretto ad operare tra lacci e lacciuoli burocratici che non riescono a far sviluppare il grande potenziale della nostra agricoltura.

È tempo che l’Europa sostenga davvero i nostri agricoltori. Che sia vicina a chi produce e fa i conti quotidianamente con diverse criticità che derivano molto spesso dalla burocrazia. L’Europa, nel suo ruolo di garante delle regole, deve anche ascoltare e comprendere a fondo le sfide che i nostri produttori agricoli affrontano ogni giorno. È essenziale bilanciare il rispetto delle normative con il sostegno attivo alle realtà che fanno dell’Italia una leader indiscussa nel settore agroalimentare. Non siamo contro il Green Deal ma quello che ci preoccupa è la deriva ecologista che rischia di non far tenere in considerazione le reali esigenze dei produttori», ha concluso Abbruzzese

COMUNICATO STAMPA