Abbazia di Casamari: riaperti i bagni pubblici grazie all’intervento del consigliere Papetti, cittadini soddisfatti

Sono stati riaperti e riparati nella mattinata di oggi i servizi igienici del piazzale antistante

l’Abbazia di Casamari. La sistemazione della struttura segue di poche ore la formale

richiesta di chiarimenti inviata tramite PEC dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia,

l’avvocato Cristiano Papetti, che aveva sollevato il caso dopo le vibranti proteste di

visitatori e fedeli.

l’intervento manutentivo sblocca una situazione di grave disagio in uno dei siti storici e

religiosi più importanti del territorio. La chiusura dei bagni aveva infatti suscitato forte

indignazione tra i cittadini, che si erano rivolti direttamente all’esponente di Fratelli d’Italia

per denunciare la totale mancanza di servizi minimi essenziali e il danno d’immagine

all’accoglienza turistica di Veroli.

La formale diffida protocollata da Papetti ha costretto l’Ente a muoversi rapidamente per

evitare il prolungarsi del disservizio. Il consigliere d’opposizione esprime soddisfazione per

il risultato ottenuto, che dimostra l’efficacia della sua azione di vigilanza e controllo.

Prendo atto della riparazione eseguita questa mattina – dichiara il consigliere Cristiano

Papetti –. Era impensabile che un biglietto da visita così importante per la nostra città

rimanesse privo dei servizi minimi. La nostra nota ha acceso i riflettori su una mancanza

inaccettabile, ottenendo l’effetto sperato. Continueremo a vigilare affinché il decoro urbano

e l’accoglienza di chi visita Casamari siano sempre garantiti, senza bisogno di dover

intervenire ogni volta con canali formali”

I residenti e i fedeli che avevano sollecitato l’intervento del consigliere hanno espresso

profonda gratitudine all’avvocato Papetti, ringraziandolo per la tempestività e la

determinazione con cui ha preso in carico la segnalazione, portando alla rapida risoluzione

del problema grazie alla sua pressione politica.