Aangni: truffe agli anziani, i consigli dei carabinieri

I Carabinieri di Anagni, nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe in danno di persone anziane, nella serata di sabato 22 novembre u.s., hanno incontrato la popolazione presso i locali dell’Associazione di Promozione Sociale della località San Filippo della Città dei Papi. All’incontro hanno preso parte circa 30 persone ed è stato rivolto a tutta la popolazione in particolar modo anziani e appartenenti alle cosiddette fasce più deboli al fine di prevenire la violazione dell’intimità domestica e gravi danni patrimoniali.

L’incontro si inserisce in un’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri volta a tutelare gli anziani dal fenomeno odioso, ma sempre più attuale e diffuso, delle truffe che lascia in loro segni indelebili. Infatti oltre al danno economico le vittime si ritrovano a fare i conti anche con il senso di colpa di essere stati raggirati.

Il Comandante della Stazione di Anagni, Luogotenente Massimo Crescenzi, ha dispensato in modo diretto ed efficace, anche con esempi concreti, consigli utili a tutelarsi dai raggiri spiegando ai presenti che le tecniche adottate dai truffatori, subdole e fantasiose, hanno comunque schemi ricorrenti, citandone alcuni come la truffa del finto nipote o del finto avvocato. e nella circostanza hanno fornito consigli anche su come proteggersi dai furti in abitazione.

I Militari hanno sottolineato ai presenti che il primo passo per tutelare gli anziani da questo detestabile fenomeno è la necessaria collaborazione tra la popolazione e gli operatori di polizia che può avvenire attraverso il numero d’emergenza 112 o con la richiesta d’intervento attraverso la Stazione Carabinieri competente territorialmente perché i Carabinieri vivono la comunità, rappresentando punti di riferimento sicuri e sempre presenti.