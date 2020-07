AAMOD segnala: DUE SCATOLE DIMENTICATE

L’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico è lieto di segnalare la proiezione di uno dei lavori documentaristici più interessanti nell’ambito del recupero della memoria storica, di cui è partner: mercoledì 22 luglio alle ore 21:00 sarà infatti programmato al Cinema Farnese di Roma DUE SCATOLE DIMENTICATE, un film da camera realizzato da Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli che racconta di una guerra, della memoria che svanisce e della sfida contro il tempo che passa. Due scatole da scarpe piene di negativi fotografici 6×6, dimenticate per più di cinquant’anni in un vecchio scaffale vengono inaspettatamente ritrovate: si tratta di documenti appartenuti ai registi Lino Del Fra e Cecilia Mangini che hanno vissuto per tre mesi, tra il 1965 e ’66, nel Vietnam del Nord in guerra con gli U.S.A. effettuando i sopralluoghi proprio per un film-documentario sulla lotta di quel popolo deciso a conquistare l’unità e l’indipendenza.