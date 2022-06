AAA cercasi insegnante elementare per 4 bambini su questa isola scozzese quasi disabitata

È possibile sfuggire al trantran della vita in città e rifugiarsi in un paradiso naturale quasi disabitato, pur continuando a svolgere il proprio lavoro di insegnante? In effetti sì: a Foula, una minuscola isola dell’arcipelago di Shetland (Scozia), si cerca una maestra o un maestro che possa coprire l’unica cattedra vacante all’interno della Foula Primary School.

Lo stipendio è interessante: ben 61.000 sterline (circa 70.000 euro) per dirigere l’unico istituto scolastico dell’isola e insegnare a quattro piccoli abitanti – tre bambini di scuola elementare e un bambino di asilo. Al nuovo docente scelto per il posto verrà offerta anche una casa in affitto vista mare, dotata di ben tre camere da letto.

Sei un dirigente scolastico o un aspirante dirigente scolastico alla ricerca di una nuova entusiasmante sfida? Sogni di far parte di una comunità isolana amichevole e dinamica con un ritmo di vita più lento? – si legge sull’annuncio. – Abbiamo un’opportunità unica nella vita per un Preside entusiasta di lavorare a Foula, una comunità accogliente dove puoi creare un’idilliaca casa sull’isola.

L’offerta di lavoro ha però un “lato oscuro”: Foula conta appena ventotto abitanti, non ha pub né negozi ed è dotata solo di un piccolo ufficio postale; per raggiungerla, partendo dalla più grande isola dell’arcipelago di cui fa parte, sono necessarie circa due ore di traghetto.

Insomma, non è il lavoro adatto a chi ama la socialità, la vita mondana e lo shopping. Ma potrebbe rivelarsi un vero e proprio paradiso per gli amanti della tranquillità che vogliono vivere a contatto con la natura incontaminata. Del resto, assicurano i residenti, Foula è un posto bellissimo diverso da qualsiasi altro luogo.

E voi scegliereste di lavorare e vivere in un posto del genere?

Fonte Greenme