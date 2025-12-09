A1, traffico in tilt tra Colleferro e Valmontone: scontro tra furgone e due auto, chilometri di coda

Mattinata complicata lungo l’autostrada A1 Milano–Napoli, dove un incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione nel tratto compreso tra Anagni-Fiuggi e la Diramazione Roma Sud, in direzione nord.

L’episodio si è verificato intorno alle 9:35 di oggi, martedì 9 dicembre 2025, all’altezza del chilometro 585, nei pressi del casello di Valmontone (Roma). Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e due autovetture. Al momento non sono ancora disponibili informazioni ufficiali su eventuali feriti.

A causa dell’impatto, la circolazione ha subito un drastico ridimensionamento. Il transito è consentito soltanto sulla corsia di emergenza o su una singola corsia di marcia, come comunicato da Autostrade per l’Italia.

In pochi minuti si è formata una coda di circa 11 chilometri, in progressivo aumento, dal tratto di Anagni fino al bivio per la Diramazione Roma Sud.

Per alleggerire il flusso veicolare e permettere le operazioni di soccorso, Autostrade per l’Italia ha diffuso un percorso alternativo rivolto agli automobilisti diretti verso Firenze e Milano.

Per chi viaggia verso Firenze/Milano: uscita obbligatoria ad Anagni, proseguimento lungo la SS 6 Casilina e rientro in autostrada a San Cesareo, imboccando la Diramazione Roma Sud.

Per chi proviene da Napoli: raccomandata l’uscita ad Anagni, con successivo rientro sempre a San Cesareo per proseguire in direzione nord.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i mezzi di soccorso sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e le squadre tecniche di Autostrade per l’Italia. Gli operatori stanno effettuando i rilievi e lavorano alla rimozione dei veicoli incidentati per ristabilire la piena fruibilità della carreggiata.

Gli automobilisti in transito sono invitati alla massima prudenza e a consultare gli aggiornamenti sul traffico prima di mettersi in viaggio.

Notizia in aggiornamento.

Foto archivio