A1 paralizzata nella notte di Natale: maxi-incidente tra Colleferro e Anagni, due feriti

Una notte di Natale segnata dall’emergenza sull’Autostrada del Sole. Poco dopo le 00:30, al chilometro 602 della carreggiata sud, tra gli svincoli di Colleferro e Anagni-Fiuggi, un violento impatto tra un autoarticolato e un altro veicolo ha provocato il blocco totale della circolazione in direzione Napoli.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante sarebbe finito fuori strada in seguito allo scontro, avvenuto mentre sull’arteria continuavano a transitare numerosi tir nonostante l’orario festivo.

L’urto è stato particolarmente violento e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Due persone sono rimaste ferite e sono state affidate al personale sanitario dell’Ares 118, che ha provveduto alle prime cure e al trasferimento in ospedale.

Sul posto hanno operato a lungo i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. La Polizia Stradale ha eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto, mentre il personale di Autostrade per l’Italia ha supportato la gestione dell’emergenza e della viabilità.

Le ripercussioni sul traffico sono state pesantissime: il tratto tra Colleferro e Anagni è stato chiuso per diverse ore, con automobilisti bloccati in coda per oltre tre ore e circolazione completamente paralizzata in direzione Napoli.

La riapertura è avvenuta solo dopo la rimozione dei mezzi coinvolti e il completamento delle operazioni di sicurezza. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.

Correlati