A1, incidente tra Ceprano e Frosinone: due veicoli coinvolti, traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada del Sole. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 al chilometro 628, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Frosinone, in direzione nord.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto sarebbero rimasti coinvolti due veicoli. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento e hanno reso necessario un intervento immediato delle squadre di soccorso. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza della carreggiata.

L’incidente ha determinato il blocco parziale del traffico con pesanti ripercussioni sulla viabilità. Nel giro di pochi minuti si è formata una coda superiore ai quattro chilometri, con tempi di percorrenza aumentati di oltre mezz’ora rispetto alla norma. Gli automobilisti sono stati costretti a procedere a passo d’uomo.

La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, che sta effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

Foto archivio

