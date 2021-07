A Villa Medici il concerto di Jack Adler-McKean

Jack Adler-McKean lavora per promuovere la famiglia della tuba attraverso collaborazioni con ensemble di fama internazionale, compositori e istituzioni accademiche. Progetti recenti includono esibizioni con il Klangforum Wien, produzioni di teatro musicale sul palco della Deutsche Oper Berlin, collaborazioni su nuove opere solistiche con Georges Aperghis e Michael Finnissy, première ai BBC Proms e ai Darmstädter Ferienkurse, e recital a New York e Buenos Aires. Ha scritto “The Playing Techniques of the Tuba” per Bärenreiter (pubblicato nel giugno 2020), cura la collezione Contemporary Music for Tuba per Edition Gravis, e le sue composizioni e arrangiamenti sono pubblicati da Potenza Music. Attualmente sta lavorando al suo dottorato di ricerca presso il Royal Northern College of Music, sostenuto dall’Arts and Humanities Research Council of Great Britain.