A.U.A.: Provincia di Frosinone, Unindustria e Arpa Lazio presentano la guida a supporto delle imprese

Una guida a supporto delle imprese per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali. Una vera e propria svolta per la provincia di Frosinone oltre che un’accelerazione concreta allo sviluppo del territorio nell’ottica del rispetto per l’ambiente e di un’economia sostenibile.La guida sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa in programma per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 11 che si terrà nella sede dell’Amministrazione provinciale e alla quale, insieme al presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e al consigliere provinciale delegato all’Ambiente, Vincenzo Savo, prenderanno parte il presidente di Unindustria Frosinone, Miriam Diurni; il vicepresidente di Unindustria con delega Green Economy, Giovanni Turriziani; il presidente di Unindustria Cassino, Francesco Borgomeo; il direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo e il direttore tecnico di Arpa Lazio, Rossana Cintoli.Per la prima volta nella storia della Provincia di Frosinone, dunque, le aziende avranno a disposizione uno strumento concreto che nasce dalla volontà dell’Amministrazione provinciale di rispondere principalmente a due esigenze: da un lato quella di incentivare lo sviluppo industriale nella provincia, favorendo l’insediamento di nuovi siti produttivi che possano rimettere in moto il processo economico del territorio, già fortemente compromesso e ora particolarmente provato da un’emergenza sanitaria senza precedenti. Dall’altro, l’imprescindibile azione di difesa dell’equilibrio ambientale che, nel pieno rispetto della legge, mira a uno sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ecosistema.Proprio al fine di centrare questi obiettivi, la Provincia ha realizzato un vademecum esplicativo e semplificativo, avvalendosi della collaborazione di Unindustria e Arpa Lazio.La conferenza sarà trasmessa anche in streaming sul canale Youtube della Provincia di Frosinone.

