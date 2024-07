A Torrice, un palco all’opera, venerdì 12 luglio, ore 21, con Verdi, Bizet, Puccini

Tosca, Turandot, Mimí, Manon, Suor Angelica, Butterfly, Doretta narreranno le loro storie di amore e gelosia. a Torrice, in Piazza Guglielmo Marconi, venerdì 12 Luglio, alle ore 21 per Un palco all’opera, a cura del Coro Josquin Des Pres che sta dedicando l’estate ad una riproposizione delle grandi arie pucciniane, in occasione del centenario della sua morte. Ad interpretarle, le voci dei soprani Vittoria D’Annibale, Cinzia Cristofanilli, Mariagrazia Molinari, Veronica Spinelli, di Fabiola Mastrogiacomo, mezzosoprano, con il tenore Enrico Talocco e il baritono Michele Migliori. Ad accompagnarli Chiara Olmetti al pianoforte e Guido Iorio all’organo. La direzione è affidata a Mauro Gizzi. Insieme a Puccini saranno presentate anche le romanze verdiane e quelle di Georges Bizet.

Foto di Giuseppe Bucciarelli