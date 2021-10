“A tavola con Antonella e i suoi amici cuochi” il nuovo libro di Antonella Clerici

Il nuovo libro di Antonella Clerici nasce dalla profonda amicizia che negli anni si è creata tra lei e i cuochi che ha incontrato nel suo percorso. In questa raccolta di ricette corali troviamo quindi i loro migliori piatti, creazioni originali e innovative, ma anche rivisitazioni che appartengono alla tradizione culinaria italiana, alla tavola di ognuna delle nostre famiglie. “A tavola con Antonella e i suoi amici cuochi” è un vero e proprio viaggio nella cucina e nella vita degli chef, che l’autrice ci presenta in queste pagine come membri di una grande famiglia allargata. Stare a tavola con amici e parenti non significa infatti solo gustare quel che abbiamo nel piatto: si parla, si chiacchiera, ci si confronta. È questo il senso più profondo della convivialità.

“A tavola con Antonella e i suoi amici cuochi”, di Antonella Clerici, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 14 ottobre.

ANTONELLA CLERICI, laureata in Giurisprudenza, giornalista professionista e conduttrice televisiva, è uno dei volti più noti e amati della televisione italiana. Dopo aver condotto per diciassette edizioni il programma La prova del cuoco su Rai1, e aver guidato, in prima serata, trasmissioni come Ti lascio una canzone e il Festival di Sanremo, è tornata sullo schermo con un nuovo programma di cucina, È sempre mezzogiorno, che nella passata stagione ha riscosso un grande successo. Con Rai Libri ha già pubblicato La mia vita in cucina (2017), Pane, amore e felicità (2018) e È sempre mezzogiorno (2020).

Euro: 18,00

Comunicato stampa