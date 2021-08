A Tagliacozzo la Notte delle Stelle con le musiche di Morricone e Einaudi

Un 10 agosto celebrato in grande a Tagliacozzo Festival con un concerto nel monumentale Chiostro di San Francesco alle ore 21.15.

Le musiche più note di Morricone, Einaudi, Satie risuoneranno nelle antiche mura francescane con il duo costituito dal pianista campano Emanuele Gentile e dal trombettista aquilano Luca Bricchi.

“Due giovani talenti – dice Jacopo Sipari – che arricchiscono la nostra programmazione. Il Festival è sempre attento alla promozione dei giovani talenti soprattutto del territorio abruzzese. Un programma che vuole celebrare il 10 agosto con particolare intensità attraverso le musiche più celebri di Morricone, Einaudi e Satie”.

Emanuele Gentile si è laureato in pianoforte con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Tina Babuscio, presso il Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento. Ha al suo attivo una serie di encomi e riconoscimenti sul territorio nazionale e internazionale. Ha seguito vari corsi di perfezionamento con maestri illustri sia in Italia che all’estero. Pianista eclettico, capace di trasformare la sua musica in emozioni, è sempre teso allo studio e alla conoscenza di note, suoni e vibrazioni d’anima. La sua attività concertistica spazia da pianista solista in importanti manifestazioni, a pianista collaboratore con orchestre e formazioni varie.

Luca Bricchi, trombettista aquilano allievo di Davide Simoncini, è un raffinato interprete di musica contemporanea. Collaboratore del Festival di Tagliacozzo ha al suo attivo numerosi concerti come solista, in formazioni cameristiche e orchestrali.

“Un programma unico – dice l’Assessore Chiara Nanni – che deve costituire la colonna sonora di questo 10 agosto, notte delle stelle, che abbiamo sempre celebrato a Tagliacozzo Festival con importanti eventi”.

