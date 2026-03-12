A Sora un incontro pubblico sulle ragioni del NO alla riforma dell’ordinamento giudiziario

Prosegue a Sora il confronto pubblico promosso dal Comitato per il NO sulla riforma dell’ordinamento giudiziario. Sabato 14 marzo 2026 alle ore 16.30, presso l’Auditorium Comunale “Vittorio De Sica” in Piazza Mayer Ross, si terrà un incontro di approfondimento dal titolo “Le ragioni del NO”, aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento intende offrire uno spazio di informazione e discussione su una riforma che interviene in modo rilevante sull’assetto della giustizia nel nostro Paese e che, secondo i promotori dell’iniziativa, solleva importanti questioni legate all’equilibrio tra i poteri dello Stato e alle garanzie previste dalla Costituzione.

Nel corso dell’incontro interverranno tre magistrati del Tribunale di Cassino, che porteranno il loro contributo di analisi e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle possibili ricadute sul funzionamento della giustizia:

• Dott.ssa Maria Rosaria Santoni, Giudice per le indagini preliminari;

• Dott. Luigi Salvia, Giudice del lavoro;

• Dott. Alessandro Iannitti, Giudice del dibattimento.

L’incontro sarà aperto dai saluti dell’Avv. Lorenzo Prospero, portavoce del Comitato per il NO di Sora.

L’introduzione sarà affidata all’Avv. Giuseppe Conte, mentre il dibattito sarà moderato dall’Avv. Francesca Giannetti, anch’essa portavoce del Comitato.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e mobilitazione promosso dal Comitato, che continua a organizzare banchetti informativi e momenti di confronto nelle piazze e nei quartieri della città, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole al voto.

«Quando si interviene su temi che riguardano l’equilibrio dei poteri dello Stato e il funzionamento della giustizia – spiegano dal Comitato – è importante creare occasioni di confronto pubblico, affinché i cittadini possano informarsi e formarsi un’opinione consapevole».

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e alle realtà sociali e culturali del territorio.

Comitato No Sora.