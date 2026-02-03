A Sora un incontro dedicato agli amministratori locali su innovazione, sostenibilità e strumenti operativi per i Comuni

Si terrà mercoledì 4 febbraio alle ore 11.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Sora (FR), un importante appuntamento promosso da Leganet in collaborazione con il Comune di Sora e ALI – Autonomie Locali Italiane Lazio, dedicato agli amministratori del territorio.

L’incontro nasce con l’obiettivo di rafforzare la rete tra gli enti locali e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane della pubblica amministrazione, con particolare attenzione a digitalizzazione, sostenibilità e accesso ai finanziamenti. Non un convegno teorico, ma un momento di confronto operativo per individuare soluzioni semplici e condivise a problematiche comuni.

Nel corso dell’iniziativa si parlerà di come rendere gli enti più moderni ed efficienti senza appesantire la burocrazia, di come intercettare le opportunità di finanziamento disponibili e di come gestire al meglio l’assistenza tecnica, con l’obiettivo di rafforzare gli uffici comunali e migliorare i servizi ai cittadini.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Luca Di Stefano, Sindaco di Sora e Presidente della Provincia di Frosinone. Seguirà l’introduzione di Luca Abruzzetti, Presidente di ALI Lazio e l’intervento di Alessandro Broccatelli, Presidente di Leganet, con le soluzioni per i Comuni promosse dall’azienda in collaborazione con i partner Credit On, NV Group e Tinexta Infocert. L’incontro sarà moderato da Enrico Pittiglio, Sindaco di San Donato Val di Comino, Vicepresidente della Provincia di Frosinone nonché Direttore di ALI Lazio.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di dialogo e collaborazione tra istituzioni, reti associative e amministratori locali, con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi di innovazione e sviluppo per il territorio.