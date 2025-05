A Sora un CENTRO PRIVATO di PET THERAPY

Responsabile del centro, sito in via San Marciano, la nota logopedista dott.ssa Dora Lombardi che da gennaio 2025 ha inaugurato il suo STUDIO PROFESSIONALE DI LOGOPEDIA registrato e a norma, e per la collaborazione ringrazia il dott. Alati della ASL di Sora e il Presidente e il vicepresidente dell’ordine TSRM di Frosinone dott. Raffaele Ricci e dott. Maurizio Sordilli.

Dal mese di maggio la struttura è riconosciuta e iscritta nell’Elenco Regionale tra i CENTRI PRIVATI che erogano IAA (Interventi Assistiti con gli Animali), la dott.ssa Lombardi ringrazia il Dott. Fausto Pavia dei servizi Veterinari dell’ASL di Frosinone per la disponibilità e la sensibilità mostrata verso questo progetto.

La dott.ssa Lombardi, già Assistente LIS (Lingua Italiana dei Segni), Tutor DSA, Responsabile AAA e Coadiutore del cane, ha un’esperienza ventennale sulla Pet Therapy, da quando nel 2013 operava con il suo vecchio Golden “Wolly” sempre a titolo GRATUITO in vari Istituti di Sora. La dott.ssa Lombardi per anni ha lottato per diffondere questa cultura, incontrando sempre negazioni e opposizioni, anche da parte di politici che attualmente si mostrano tanto vicini a queste tematiche.

Continua la dott.ssa: nasco come logopedista ma avendo visto l’aiuto che gli animali apportano a ogni forma di riabilitazione sia con gli adulti che con i bambini sono venti anni che mi specializzo su queste attività.

Attualmente la dott.ssa esercita presso il proprio centro e presso strutture pubbliche e private con il suo CO-TERAPEUTA, un amico a quattro zampe “LEMON”, Golden con idoneità sanitaria e comportamentale.

Negli ultimi mesi la Dott.sa Lombardi con il suo Lemon hanno realizzato giornate in molte scuole della Provincia di Frosinone, tra cui S. Giovanna Antida in Sora, Comprensivo Veroli 1, scuola elementare di Sant’Andrea del Garigliano.

IL MESSAGGIO DELLA DOTT.SSA LOMBARDI:

NON ARRENDETEVI MAI SE CREDETE IN UN SOGNO!

NON FATEVI SPAVENTARE DAGLI OSTACOLI!

L’AMORE TRIONFA SEMPRE!

Emozionata e commossa la dott.ssa nel dire queste parole perché, come riferisce: Ho dovuto lottare sempre contro sistemi poco aperti alle iniziative da me proposte (per favorire associazioni “neonate” istituite “ah hoc” e con compagini sociali empatiche agli organizzatori). Ma il coraggio l’ho sempre trovato grazie ai miei colleghi (Pediatri, otorini, psicologi, odontoiatri, insegnanti, operatori in pet therapy) e clienti e tutti con esperienza decennale o ventennale.