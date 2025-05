A Sora un carabiniere libero dal servizio salva una donna dalle fiamme. Stima e ammirazione da parte della comunità e di NSC

Un gesto di coraggio e prontezza ha evitato una possibile tragedia nella tarda serata di lunedì 26 maggio in un quartiere residenziale di Sora, in provincia di Frosinone.

Una donna, rimasta intrappolata nella propria abitazione in fiamme, è stata tratta in salvo da un carabiniere libero dal servizio che, udite le invocazioni di aiuto e accortosi della presenza di fumo in un’abitazione, è immediatamente intervenuto prodigandosi per arginare le fiamme con mezzi di fortuna.

La donna bloccata in casa è stata condotta in salvo dal coraggioso militare, rimasto illeso.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri della locale Stazione, oltre a un’autombulanza del 118 per prestare soccorso alla vittima che, fortunatamente, non ha riportato danni fisici.

La ricostruzione del fatto è al vaglio degli organi competenti per risalire all’origine dell’incendio.

Il Nuovo Sindacato Carabinieri esprime ammirazione per l’eroico gesto e, in una nota ufficiale, evidenzia “il comportamento esemplare che rappresenta al meglio i valori e la missione dell’Arma”.

“Anche fuori dal servizio – si legge – i nostri carabinieri sono sempre al fianco dei cittadini, pronti a mettere a rischio la propria incolumità per salvare le persone”.

In un’epoca in cui spesso prevalgono le disillusioni e il distacco, gesti come quello del collega affermano invece la fiducia nelle istituzioni e nel valore dell’altruismo.

Sentimenti universali che non devono mai essere dimenticati.

La Segreteria Provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri di Frosinone

Comunicato stampa