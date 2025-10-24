A SORA SI COSTITUISCE IL TAVOLO DI PROGETTAZIONE PER L’EMPORIO SOLIDALE

Si è riunita questo pomeriggio nella Sala Consiliare del Comune di Sora la prima seduta operativa del Tavolo di Progettazione per la realizzazione dell’Emporio Solidale. Un momento importante, fortemente voluto dal Sindaco Di Stefano, che segna l’avvio concreto di un percorso di welfare comunitario a sostegno delle famiglie in difficoltà.

All’incontro, presieduto dal Sindaco Luca Di Stefano con il Consigliere delegato alle Politiche Sociali Fausto Baratta, hanno partecipato rappresentanti dei Servizi Sociali comunali, delle Associazioni di Volontariato del territorio, delle Organizzazioni del Terzo Settore e di imprese economiche presenti in città.L’Emporio Solidale si propone come uno spazio dove le persone e le famiglie in condizione di temporaneo bisogno, individuate dai Servizi Sociali, potranno accedere per ricevere beni di prima necessità a titolo completamente gratuito, in un’ottica non solo di assistenza ma anche di relazione e di inclusione.L’obiettivo del Tavolo è di definire insieme le linee guida del progetto, dalla logistica alla gestione, dalla raccolta delle donazioni alla selezione dei beneficiari, per creare una rete solida e condivisa che renda l’Emporio un vero e proprio presidio di comunità.”Questo primo incontro – ha dichiarato il Sindaco – è un segnale forte di come la collaborazione tra Istituzioni e Terzo Settore sia la strada maestra per affrontare le fragilità sociali. L’Emporio non sarà solo un luogo di distribuzione, ma un progetto di comunità che punta a restituire dignità e a creare legami. Voglio ringraziare con calore tutti gli intervenuti a questo primo tavolo di progettazione, imprenditori e volontari, con la loro presenza e con il loro contributo di idee, sono sicuro, realizzeremo insieme un grande progetto “I lavori del Tavolo di Progettazione continueranno nelle prossime settimane con incontri tecnici per arrivare all’apertura dell’Emporio Solidale nel più breve tempo possibile.

Il Sindaco di Sora, Luca DI Stefano.