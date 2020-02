A scuola più sicuri, con gli ispettori della ASL al Liceo di Ceccano

Per tre giorni nelle classi per creare la cultura della sicurezza. E’ l’obiettivo, pienamente raggiunto, dell’intervento degli ispettori della ASL, coordinati dal dott. Baldesi, nelle classi del Liceo di Ceccano. In tre giornate hanno incontrato gli allievi delle classi terze, spiegando loro le regole fondamentali della sicurezza e come dai comportamenti corretti di ciascuno derivi la salute di tutti.L’intervento degli ispettori della ASL proseguirà anche negli anni successivi.

COMUNICATO STAMPA

