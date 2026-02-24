A Sant’Andrea del Garigliano inaugurato il nuovo ufficio postale Polis

admin
Un momento dell'evento di oggi
Share on Tumblr

Disponibili in sede i certificati previdenziali, anagrafici e di Stato Civile.

È stato presentato ieri l’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano rinnovato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Sant’Andrea del Garigliano Pietro Reale e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

All’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano sono disponibili i certificati INPS con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e 15 diversi certificati anagrafici.

Grazie al progetto Polis sono stati effettuati una serie di interventi per rendere gli uffici postali sempre più moderni, accoglienti e confortevoli, quali ad esempio uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone ipovedenti e nuovi arredi progettati per ottimizzare il comfort ambientale.

L’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano, inoltre, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Il commento del Sindaco. “Ringrazio Poste Italiane – ha commentato il sindaco di Sant’Andrea del Garigliano, Pietro Realeper l’attenzione concreta dimostrata verso il nostro territorio. Sant’Andrea è una realtà piccola nelle dimensioni ma forte nei valori, nella partecipazione e nel rispetto verso le istituzioni. L’ufficio postale rappresenta un presidio essenziale di prossimità, particolarmente importante per gli anziani e per le fasce più fragili. Come sindaco ribadisco la mia piena disponibilità alla massima collaborazione e a una sinergia istituzionale forte e concreta con Poste Italiane, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dello sviluppo dei servizi sul territorio”.

Nel Frusinate, attualmente, sono 50 gli uffici postali già operativi dopo gli interventi di ristrutturazione del Progetto Polis e 4 quelli attualmente interessati dai lavori. A fine anno il progetto Polis in provincia di Frosinone sarà completato su tutti gli 83 uffici dei comuni al di sotto dei 15mila abitanti.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *