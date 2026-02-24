A Sant’Andrea del Garigliano inaugurato il nuovo ufficio postale Polis

Disponibili in sede i certificati previdenziali, anagrafici e di Stato Civile.

È stato presentato ieri l’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano rinnovato nell’ambito del progetto Polis: l’iniziativa di Poste Italiane che promuove la coesione economica, sociale e territoriale in 7mila comuni con meno di 15mila abitanti. All’inaugurazione sono intervenuti il sindaco di Sant’Andrea del Garigliano Pietro Reale e alcuni rappresentanti di Poste Italiane.

All’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano sono disponibili i certificati INPS con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” e 15 diversi certificati anagrafici.

Grazie al progetto Polis sono stati effettuati una serie di interventi per rendere gli uffici postali sempre più moderni, accoglienti e confortevoli, quali ad esempio uno sportello con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela, la posa di un percorso in rilievo sul pavimento per facilitare la mobilità delle persone ipovedenti e nuovi arredi progettati per ottimizzare il comfort ambientale.

L’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano, inoltre, è dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Roma, operativa 24 ore su 24 in attività di controllo e vigilanza dei siti aziendali, che consente di monitorare possibili intrusioni nei locali e all’occorrenza intervenire con l’attivazione dei sistemi di allarme e con la richiesta di pronto intervento delle forze dell’ordine.

L’ufficio postale di Sant’Andrea del Garigliano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Il commento del Sindaco. “Ringrazio Poste Italiane – ha commentato il sindaco di Sant’Andrea del Garigliano, Pietro Reale – per l’attenzione concreta dimostrata verso il nostro territorio. Sant’Andrea è una realtà piccola nelle dimensioni ma forte nei valori, nella partecipazione e nel rispetto verso le istituzioni. L’ufficio postale rappresenta un presidio essenziale di prossimità, particolarmente importante per gli anziani e per le fasce più fragili. Come sindaco ribadisco la mia piena disponibilità alla massima collaborazione e a una sinergia istituzionale forte e concreta con Poste Italiane, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dello sviluppo dei servizi sul territorio”.

Nel Frusinate, attualmente, sono 50 gli uffici postali già operativi dopo gli interventi di ristrutturazione del Progetto Polis e 4 quelli attualmente interessati dai lavori. A fine anno il progetto Polis in provincia di Frosinone sarà completato su tutti gli 83 uffici dei comuni al di sotto dei 15mila abitanti.