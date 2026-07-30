A San Donato Val di Comino apre il primo Sportello Rurale della provincia di Frosinone

Nasce un nuovo importante punto di riferimento per lo sviluppo del territorio regionale: è stato presentato il progetto per l’apertura di uno Sportello Rurale, un’iniziativa nata con l’obiettivo di offrire servizi integrati alle aziende agricole, alle imprese locali e alle istituzioni, promuovendo e valorizzando il comparto rurale dell’intera provincia di Frosinone. Il progetto muove i suoi primi passi dalla Valle di Comino, grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale di San Donato Val di Comino che ha scelto di ospitare la sede dello sportello presso le proprie strutture. Le attività spaziano dalla formazione al supporto tecnico agronomico per le aziende agricole al marketing e alla gestione aziendale, passando per il supporto e l’orientamento per i fondi europei e la gestione degli aspetti burocratici e fiscali connessi all’attività di impresa.

I target? Le imprese (non solo agricole) e le istituzioni del territorio, con attività di orientamento e prima valutazione completamente gratuite.

Enrico Pittiglio, Sindaco di San Donato Val di Comino spiega nel dettaglio: “Lo Sportello Rurale Val di Comino nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento qualificato non soltanto alle aziende agricole e zootecniche di San Donato Val di Comino, ma a tutto il territorio della Valle. L’agricoltura, i pascoli, la montagna e le tradizioni rurali rappresentano un patrimonio condiviso che supera i confini amministrativi e richiede servizi, competenze e assistenza tecnica capaci di accompagnare imprese e cittadini nelle sfide di oggi. Come amministrazione abbiamo voluto investire in un progetto innovativo, con l’ambizione che possa diventare uno strumento di supporto per l’intera Val di Comino, rafforzando la collaborazione tra territori e contribuendo allo sviluppo sostenibile delle nostre aree interne”.

L’apertura ufficiale dello sportello è fissata per il prossimo 1° settembre, come annunciato da Lorenzo Cedrone, Consigliere Comunale di San Donato Val di Comino, che sottolinea come sia imprescindibile ormai accorciare le distanze tra le istituzioni e i territori per favorire lo sviluppo dell’area a vocazione rurale.

“Non si tratta del solito sportello di categoria – sottolinea Fabrizio Neglia, presidente di Copagri FR-LT e presidente del Consorzio GRID – ma di un’iniziativa che offre una multifunzionalità di servizi grazie al coinvolgimento di numerosi professionisti: dagli agronomi, pronti ad accompagnare le aziende agricole nel loro lavoro quotidiano, agli esperti di comunicazione, informatica e grafica. Il nostro obiettivo è fornire assistenza non solo alle imprese agricole, ma all’intera cittadinanza, agli enti locali e a tutto il tessuto economico del territorio. Auspichiamo che questo possa diventare un progetto guida, replicabile anche in altre zone della provincia di Frosinone e di Latina”.

Questa sinergia mira a coprire l’intero spettro dei fabbisogni espressi dal tessuto economico locale e istituzionale: dalla progettazione europea per la valorizzazione territoriale, alla consulenza agronomica, fino alla promozione, all’organizzazione di eventi e all’animazione territoriale

Sul piano operativo e tecnologico, lo sportello rurale punterà fortemente sull’innovazione per garantire servizi agili, rapidi e capillari. Come evidenziato da Manuel Laretti, responsabile comunicazione e media del progetto, la struttura si configurerà come una vera e propria vetrina informativa per l’intera area rurale: L’obiettivo fondamentale è fornire un servizio efficiente, strutturato sia per l’assistenza da remoto sia per l’accoglienza in presenza attraverso la sede fisica dello sportello in fase di apertura qui a San Donato Val di Comino.

Tra le attività informative è previsto in servizio di notiziario e aggiornamento su bandi, adempimenti e opportunità. Per iscriversi al gruppo whatsapp e ricevere informazioni o prenotare appuntamenti presso lo sportello (dal primo settembre) è possibile inviare una mail a zollawebzine@gmail.com