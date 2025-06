A San Biagio Saracinisco il Festival dei Borghi tra Sanniti e Saraceni: Gianluca Quadrini rilancia la sfida culturale

Si è tenuto ieri, presso la Sala Conferenze della Mostra Archeologica Permanente del Comune di San Biagio Saracinisco, il III Festival dell’Archeologia e della Storia nei Borghi tra Sanniti e Saraceni, un evento sostenuto dal Ministero della Cultura e finanziato nell’ambito del programma NextGenerationEU.

Numerosi i protagonisti coinvolti, tra sindaci, esperti, docenti universitari e rappresentanti delle istituzioni civili e militari, a testimonianza della centralità del progetto nel panorama culturale del Lazio meridionale.

Tra i relatori istituzionali ha preso la parola il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha così dichiarato nel suo intervento- “Valorizzare la storia dei nostri borghi significa preservare la nostra identità. Le radici dei Sanniti e dei Saraceni ci raccontano chi siamo stati, e ci indicano la strada per ciò che vogliamo essere. Il futuro del territorio passa anche dalla cultura, dalla conoscenza e dalla riscoperta delle nostre origini.” Quadrini, dopo aver portato il saluto del Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha espresso il proprio ringraziamento al Sindaco di San Biagio Saracinisco, Antonio Iaconelli, ai promotori del progetto , in particolare alle Pro Loco di San Biagio e Vallerotonda e al Comitato Tecnico Scientifico, alla dott.ssa Simona Mastroianni del centro di formazione che ha ottenuto il finanziato e collaborato con i due sindaci che hanno creduto in lei. Quadrini ha anche sottolineato come l’impegno condiviso tra istituzioni e comunità locali sia la chiave per il rilancio delle aree interne. “Oggi costruiamo un futuro fatto di consapevolezza e di bellezza. Ringrazio tutti i partecipanti e chi lavora quotidianamente per far conoscere le nostre ricchezze culturali.” L’evento si è arricchito di interventi di alto profilo, tra cui docenti universitari come Fiorenza Taricone, esperti di marketing territoriale, direttori di musei e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. La giornata si è conclusa con una rappresentazione culturale curata dal Centro di Formazione Professionale e diretta da Antonella Tersigni, con il contributo della relatrice Grazia Manfredi.