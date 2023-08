A Sallustro il titolo italiano classe Naked . Il pilota del M.C. Franco Mancini vince a Spoleto, bene anche Mezzone

Si è corso nel week end appena trascorso, a Spoleto, i round 7/8/9 del CIVS. In totale sono stati 103 i piloti che hanno preso il via. Nella classe Naked, Salvatore Sallustro pilota vicentino-siciliano del M.C. Franco Mancini 2000, in sella ad una Yamaha MT10, con tre nette vittorie, ha conquistato il titolo di Campione Italiano con una gara di anticipo. Sallustro ora chiuso il capitolo CIVS, si prepara per un altro importante appuntamento, ovvero il Manx Grand Prix, che si correrà tra qualche giorno sulla mitica isola di Man. Per quanto riguarda gli altri piloti del M.C. Franco Mancini 2000, da segnalare l’ottima prestazione di Daniel Mezzone, che dopo aver centrato in gara sette, il secondo posto in sella alla sua Kawasaki, in gara 8 e 9 non ha lasciato scampo al suo diretto avversario Jacopo Vettori, vincendo entrambe le gare. Peccato che Daniel ha saltato, i due round di De Ruta ad inizio stagione, altrimenti ora molto probabilmente sarebbe in lotta per il titolo italiano di classe, ora occupa stabilmente la seconda piazza. In gara con i colori del sodalizio ciociaro, c’erano anche Alessia Alonzi, che in sella alla RMU ha portato a casa un quinto posto, che fa ben sperare per il futuro. Nella classe 600 Manuel Mezzone, con la Suzuki, ha centrato un sesto posto. Marco Vigilucci, in sella ad una Yamaha 300, ha conquistato il terzo posto nell’Europeo, blindando o quasi, anche il terzo posto nella classifica continentale della 300 SS. Fuori dai confini nazionali , in Germania, più precisamente a Luckendorf, era in programma la gara di Campionato Europeo Vintage, ed in gara c’era Williams Alonzi con la Suzuki GSXR750. Purtroppo, le condizioni meteo avverse ed un grave incidente, dopo l’unico turno di prove, hanno indotto gli organizzatori, ad annullare le gare della domenica. I commissari FIM presenti, dopo una lunga riunione, visto il regolamento, hanno deciso di stilare la classifica in base ai tempi registrati al sabato. Quindi al momento si è in attesa della pubblicazione ufficiale della stessa. Ora il prossimo appuntamento per il CIVS e per i Campionati Europei, sarà per il terzo week end di settembre, nella bellissima Volterra, intanto l’attenzione si sposta sull’isola di Man per il Manx Grand Prix.

comunicato stampa