A.S.D. Sora Calcio, ingaggiato il forte portiere Diamante Crispino

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio del portiere classe 1994 Diamante Crispino, proveniente dal Molfetta (Serie D) e del difensore classe 2000 Adriano Casella, proveniente dalla Sambenedettese.Crispino, strutturato fisicamente dall’alto dei suoi 188 centimetri di altezza, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, giocando fino alla Primavera, e vanta una lunga carriera tra Serie B e Serie C con le maglie di Como (con cui ha vinto il campionato di C 2014/15 e poi collezionato 7 presenze in B), Bisceglie, Siracusa, Casertana e Virtus Francavilla. Casella vanta trascorsi in Serie D con Bisceglie, Fidelis Andria e Giarre.

comunicato stampa