A.S.D. SORA CALCIO, ingaggia a titolo definitivo Simone Stampete proveniente dall’Orvietana (Serie D)

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio a titolo definitivo della seconda punta classe 2002 Simone Stampete proveniente dall’Orvietana (Serie D) e con trascorsi nei professionisti con le maglie di Frosinone, Recanatese e Turris.Cresciuto nei settori giovanili prima di Montespaccato ed Atletico Torrenova e poi del Frosinone con cui è stato protagonista della promozione dalla Primavera 2 alla Primavera 1 siglando 20 reti in campionato. Nella stagione 2022/2023 si è diviso tra Turris e Recanatese in Lega Pro collezionando 17 presenze ed una rete, mentre nell’ultima ha militato in serie D con la maglia dell’Orvietana.Il giocatore si è aggregato oggi al gruppo a disposizione di mister Stefano Campolo.

