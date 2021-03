A.S.D. Sora Calcio 1907: ingaggiati il portiere Roncone e l’attaccante Ciotoli

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica le acquisizioni dell’estremo difensore classe 1984 Alessandro Roncone, proveniente dall’Arce, e della prima punta classe 2000 Vincenzo Ciotoli, proveniente dal Terracina.

Per Roncone si tratta di un ritorno in bianconero dopo la stagione 2012/13 disputata in serie D con il Sora allenato da Ezio Castellucci, prima, ed Antonio Pecoraro nelle ultime partite. Cresciuto nel settore giovanile del Cassino, il portiere di Belmonte Castello vanta lunghi trascorsi in serie D con le maglie di Isola Liri, Casertana, Sora e Capriatese, mentre le ultime stagioni lo hanno visto protagonista nell’Eccellenza molisana con le maglie di Venafro e Capriatese. In estate l’approdo all’Arce del presidente Marrocco ed adesso la nuova avventura in bianconero.