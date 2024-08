A.S.D. SORA CALCIO 1907 ingaggia il portiere Filippo Marricchi proveniente dall’Orvietana (serie D)

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica l’ingaggio del portiere classe ’99 Filippo Marricchi proveniente dall’Orvietana (serie D) con cui nell’ultima stagione ha collezionato 29 presenze subendo 36 reti e tenendo inviolata la porta in 6 occasioni.Cresciuto nel settore giovanile della Juventus con cui ha militato in Under 17 e Primavera, il neo acquisto nativo di Orvieto è arrivato ad indossare la maglia della Nazionale Italiana U17. Dalla Juventus si è poi trasferito alla Ternana ed al Novara con cui ha esordito tra i professionisti, prima di collezionare quasi 100 presenze in serie D con le maglie di Foligno, Tolentino, Pianese ed Orvietana. Nell’ultima stagione e mezza con la maglia della squadra della propria città 50 presenze in serie D.Marricchi si aggregherà al gruppo bianconero nella giornata di giovedì per iniziare questa nuova avventura professionale della propria carriera.

