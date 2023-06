L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica il nuovo staff tecnico bianconero:

Allenatore: Stefano Campolo.

Allenatore in seconda e match analyst: Angelo Mirabello, con trascorsi in Eccellenza alla guida dell’Arce.

Preparatore atletico: Luca Lupi, di rientro dopo l’esperienza tra i professionisti con la Viterbese in Serie C.

Preparatore portieri: Piergiorgio Greco, confermato, che sarà affiancato da Luciano Ferrari.

