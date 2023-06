A.S.D. SORA CALCIO 1907, Ernesto Terra nominato Club Manager e Paolo Filosa DS

L’A.S.D. SORA CALCIO 1907 comunica la nomina a Direttore Sportivo di Paolo Filosa la nomina a Club Manager di Ernesto Terra.

Filosa nelle ultime tre stagioni ha ricoperto lo stesso incarico di direttore sportivo in Serie D nel Real Aversa, dove ha sempre svolto un buon lavoro con squadre giovani lanciando nel professionismo diversi ragazzi.

Ernesto Terra, classe 1978, ex difensore centrale bianconero in C2 e C1 tra il 1998 e il 2003, ha poi giocato ad alti livelli tra Serie A e B, vestendo le maglie, tra le altre, dell’Atalanta, del Pescara, del Catania, del Perugia e dell’Arezzo. Tornato a Sora, dove vive, in Serie D nel 2012-13 ha poi concluso la carriera nel Città Monte San Giovanni Campano, diventandone poi il direttore sportivo. Nell’ultima stagione 2022-23 ha rivestito un ruolo all’interno dello staff della Reggiana, conquistando la promozione in Serie B.

COMUNICATO STAMPA