L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica l’ingaggio dell’attaccante campano classe ’88 Orlando Aquino. Proveniente dal Montorio (Abruzzo) l’attaccante è stato negli ultimi anni uno dei bomber più prolifici dei massimi campionati dilettantistici abruzzesi avendo indossato a suon di gol le maglie di Penne, Vastese, Paterno, Capistrello, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Giulianova. L’attaccante di Boscoreale vanta anche presenze nella serie C rumena con il Liberty Oradea e nella massima serie ungherese con il Sopron. Per l’esperto attaccante anche esperienze in serie C con la maglia della Nocerina ed in serie D con quelle di Campobasso, Boiano e Trivento.

Il neo acquisto bianconero, che vanta oltre 170 gol in carriera, si è già aggregato al gruppo bianconero ed è a completa disposizione del tecnico Alessio Ciardi.

comunicato stampa