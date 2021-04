A.S.D. Sora Calcio 1907: completata la rosa con Valentino e Colò

L’A.S.D. Sora Calcio 1907 comunica gli ingaggi dell’attaccante classe 1988 Alessandro Valentino, proveniente dal Ferentino, e del difensore classe 1991 Gianluca Colò, proveniente dal Terracina. Due elementi di categoria che vanno a completare la rosa a disposizione di mister Alessio Ciardi.

Valentino attaccante esterno, ed all’occorrenza trequartista, aveva iniziato la stagione con la maglia del Ferentino con cui mise a segnò un gol al Tomei nella vittoria bianconera per 3-1 alla seconda giornata. Trascorsi in serie D con le maglie di Serpentara ed Isola del Liri, ha militato in Eccellenza in piazze importanti come Cisterna, Pomezia ed Artena con cui conquistò la promozione in serie D nella stagione 2017/18.

Colò è un difensore centrale di piede mancino che può adattarsi a fare il terzino sinistro e proviene dal Terracina, in cui militava da dicembre 2019. Nativo di Ceccano il neo acquisto è stato per una stagione e mezza elemento importante dell’Arce, e per oltre quattro stagioni ha difeso la maglia del Morolo sempre in Eccellenza.

I due giocatori sono già a disposizione del tecnico per la gara di domenica a Roma in casa dell’Atletico Vescovio.

COMUNICATO STAMPA