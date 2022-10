A Roseto degli Abruzzi porte spalancate al Campus Sportivo Paralimpico fino al 16 ottobre

Comunicato stampa CIP – Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo.

Partecipare ed aggregarsi attraverso lo sport, sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’attività nelle persone con disabilità. Sono i principali punti cardine del Campus Sportivo Paralimpico in programma a Roseto degli Abruzzi da giovedì 13 a domenica 16 ottobre.

Il ventaglio delle attività non agonistiche di questo campus (quartier generale gli impianti sportivi limitrofi alla piscina comunale Giuseppe Celommi) spazia dal nuoto al tennis passando per il calcio A5 e le bocce con una dozzina di atleti (disabilità intellettiva e relazionale, disabilità fisica e sensoriale, ipovedenti e sordi) e una decina di tecnici coordinati dalla responsabile dei campus regionali Elvia Rega, in presenza di alcuni atleti testimonial paralimpici.

“Grazie al CIP regionale – spiega il presidente Mauro Sciulli –, ritroviamo il campus paralimpico per potenziare e per promuovere tutti quei progetti di avviamento allo sport che devono essere il motore principale nel nostro territorio con l’aiuto dei tecnici. Un ringraziamento lo dobbiamo all’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi che metterà gratuitamente a disposizione gli impianti sportivi cittadini”.