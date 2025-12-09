A ROMA SUCCESSO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL PROFESSOR MUSARRA “UNA STORIA DEI GIUBILEI CELESTINO V E FUMONE”

Si è tenuta nella Sala del Carroccio al Palazzo Senatorio in Roma, la presentazione del libro dell’autore professor Antonio Musarra,

“UNA STORIA DEI GIUBILEI CELESTINO V E FUMONE”. “Far conoscere la nostra storia, la nostra cultura, le nostre radici – ha detto durante l’evento il sindaco Campoli – attraverso la pubblicazione di questo libro è per noi, di questa Amministrazione e per l’intero paese, motivo di grande orgoglio.

Ringraziamo Dario Nanni, Presidente della Commissione Giubileo del Comune di Roma, che ci ha ospitati nella particolare location della Sala del Carroccio e onorati di una bella visita guidata all’interno del Palazzo Senatorio alla fine della presentazione. Un ringraziamento va anche a Maria Elena Catello, Vice Presidente di Via Benedicti, che ha presieduto l’evento.

Un grande complimento alla brillante professoressa, nonché nostra concittadina signora RITA PADOVANO che ci ha offerto

una introduzione del libro e del suo contenuto in maniera semplice e molto coinvolgente. Un grazie altrettanto importante ai rappresentanti della Banca Popolare del Frusinate, presenti lì con noi per condividere insieme questa bella esperienza.

Siamo onorati dell’ospitalità che ci è stata riservata, ma soprattutto grazie a chi ha creduto nel progetto, a chi lo ha realizzato, a chi lo ha finanziato”.