A Roccasecca il Vescovo di Sora apre l’anno giubilare a 170 anni dalla canonizzazione di Tommaso D’Aquino

Il sindaco Sacco: “”Un grandissimo onore per la città. Siamo pronti ad onorare il nostro Concittadino più illustre in un Triennio tutto dedicato alla memoria del Santo”.

“Ci sono eventi che segnano la storia delle comunità e ricorrenze che ne rafforzano l’identità e il senso di appartenenza. Il Triennio Tomistico rientra in questa tipologia di eventi e noi vogliamo viverlo con la devozione necessaria e con l’orgoglio di essere la città natale del Dottore Angelico, conosciuta in tutto il mondo grazie a questo straordinario pensatore”.

Così il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, ha voluto rendere partecipe la sua città dell’importante iniziativa del vescovo diocesano Gerardo Antonazzo, che dà seguito alla Lettera che Papa Francesco ha indirizzato ai vescovi di Sora, Frosinone, Anagni e Latina proprio in occasione del Triennio Tomistico. Ricordiamo a questo proposito che nel 2023 si celebrano i 700 anni dalla canonizzazione di San Tommaso, nel 2024 i 750 anni dalla sua morte, nel 2025 gli 800 anni dalla sua nascita, avvenuta presso il Castello di Roccasecca.

“Ringrazio il vescovo Gerardo per l’infaticabile lavoro a favore delle numerose comunità della Diocesi e per il forte impegno nell’onorare la memoria e il pensiero di Tommaso D’Aquino con l’apertura di un anno giubilare”.

“La Chiesa di San Tommaso – ha aggiunto Sacco -, grazie alla richiesta al Santo Padre del vescovo Gerardo Antonazzo, dal 14 luglio 2023 al 18 luglio 2024 avrà il privilegio dell’indulgenza plenaria per i fedeli che la visiteranno. A questo privilegio si aggiunge il dono della Benedizione Papale, che il presule impartirà a nome del Santo Padre al termine della celebrazione di venerdì 14 luglio.

“Si tratta di un grande onore per Roccasecca – ha concluso Sacco -. È l’inizio di un percorso triennale per il quale vogliamo fare la nostra parte, coinvolgendo i cittadini e tutte le realtà del territorio e lavorando a stretto contatto con i nostri sacerdoti e con l’intera Diocesi.

Intanto invito tutti ad essere presenti venerdì 14 luglio, a partire dalle 19.30, sul monte Asprano, anche per salutare i pellegrini che il giorno seguente partiranno con il vescovo per Tolosa, in Francia, dove riposano le spoglie di San Tommaso d’Aquino”.

