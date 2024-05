A Priverno, Sonnino e Terracina altri successi per Abbruzzese (Lega)

Strepitoso successo per le tappe del tour “L’Europa dei Territori” in provincia di Latina. Priverno, Sonnino e Terracina hanno accolto con un tripudio Mario Abbruzzese candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale. A Priverno L’Europa dei Territori incontra tanti cittadini per ribadire con fermezza la volontà di difendere il nostro Made in Italy! Grazie a Raffaele Palluzzi ed a Marco Colantonio – ha detto Abbruzzese – per aver organizzato quest’incontro con tanti amici”. A seguire è stata la volta di Sonnino. “Ribadiamo il nostro impegno verso la tutela dei borghi e la salvaguardia delle piccole/medie imprese. Grazie all’On. Giovanna Miele, – ha detto ancora Abbruzzese – all’Ass.Comunale Simona Iacovacci ed al Vice Sindaco Luciano De Angelis per aver organizzato questo importantissimo incontro che ci ha permesso di parlare a numerose persone e far conoscere a loro il nostro progetto dell’Europa dei Territori”.

Ultima tappa del tour è stata Terracina: “Abbiamo parlato ancora una volta del compito fondamentale di proteggere il nostri produttori dalle derive ecologiste, – ha detto ancora Abbruzzese – che lasciano il tempo che trovano. E che potrebbero minare la competitività e l’autenticità dei nostri prodotti. È essenziale trovare un equilibrio tra la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle eccellenze italiane, preservando le tradizioni e l’artigianato senza comprometterne l’identità. Sostenere il made in Italy significa garantire la continua crescita e prosperità dei nostri produttori. “Un ringraziamento sentito all’On.Cinzia Bonfrisco, – ha concluso – al componente del Coordinamento Provinciale Lega Gianluca Di Natale, al Vice Presidente dell’Associazione Prima Terracina, Augusta Valenti, a Carlo Lauretti ed a Manuel Milanese”.

COMUNICATO STAMPA