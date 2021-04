A Pontecorvo un nuovo centro operativo per il settore viabilità della provincia

Un nuovo centro operativo a servizio del Settore Viabilità della Provincia di Frosinone. Si tratta di una struttura di oltre duemila metri quadrati, tra interno ed esterno, che da qualche giorno è al servizio dei gruppi 4 e 6 dell’Area Viabilità. L’Ente di piazza Gramsci, infatti, ha sottoscritto un contratto di locazione della durata di sei anni, rinnovabile.

Ampi spazi esterni per lo stazionamento dei mezzi, ripostigli per la rimessa di attrezzature e arnesi in dotazione alla Provincia, uffici e servizi igienici che saranno utilizzati dal personale della Viabilità impegnato nell’area sud del territorio.

Un centro operativo funzionale e in posizione logisticamente favorevole: lo stabile, infatti, è ubicato in via Fabbricata, a pochi metri dalla centralissima via Ravano, in una zona limitrofa al centro della città di Pontecorvo.

“Dotarsi di un centro operativo funzionale e pienamente rispondente alle necessità di operai, tecnici e mezzi del settore – commentano il presidente Antonio Pompeo e il consigliere provinciale delegato alla Viabilità Germano Caperna – significa anche garantire una piena e immediata efficienza del personale che opera nell’area sud del territorio, in un settore fondamentale come quello della viabilità e della sicurezza delle nostre strade. Un presidio importante a tutto vantaggio delle esigenze del territorio”.

COMUNICATO STAMPA