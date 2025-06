A Piglio un seminario sull’educazione stradale: Quadrini interviene con un appello alla responsabilità

Presso la Sala Eureka del Comune di Piglio si è svolto il seminario sull’Educazione Stradale, promosso da Accademia Kronos – Autieri d’Italia, alla presenza di esperti, rappresentanti delle forze armate, autorità civili e studenti.

Il programma ha previsto approfondimenti tematici, un questionario finale e un’esercitazione pratica, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini – in particolare i più giovani – ai comportamenti corretti e responsabili alla guida.

Tra gli interventi istituzionali, ha preso la parola anche Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, che ha voluto esprimere il proprio sostegno all’iniziativa e ha portato i saluti del Presidente della Provincia Luca Di Stefano: “L’educazione stradale è un dovere civico e morale. Prevenire significa educare, informare, e far comprendere quanto una guida sicura possa salvare vite. Queste giornate ci ricordano che dietro ogni regola del codice della strada ci sono valori fondamentali di responsabilità.” Quadrini ha colto l’occasione per ringraziare il Sindaco di Piglio, e l’intera amministrazione comunale per l’ospitalità e l’impegno organizzativo, insieme a tutti gli intervenuti, tra cui rappresentanti di numerosi comuni del territorio: Ferentino, Serrone, Trevi, Acuto, Paliano, Anagni. “La presenza di tante amministrazioni oggi testimonia quanto sia sentito il tema della sicurezza stradale. Uniti possiamo costruire una cultura della prevenzione che parta dalle scuole e arrivi fino alle nostre strade.”

Alla giornata giornata hanno partecipato figure di alto profilo come il Brig. Gen. Onofrio Garzone, l’Ing. Mario Biancucci, il Gen. Peltrone e il Ten. Gen. Restaino, a testimonianza del grande spessore tecnico e umano dell’iniziativa.