A piedi sulla superstrada Sora-Cassino: investito e ucciso

Era rimasto coinvolto in un incidente con degli amici, un uomo che dalle prime informazioni si tratterebbe di un giovane di Cassino e di cui non si conoscono ancora le generalità, aveva deciso di tornare a casa a piedi sulla superstrada Sora-Cassino, quando all’altezza di Belmonte Castello,un furgone che proveniva da Atina non ha potuto evitare il violento impatto con il giovane che è morto sul colpo.Sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’ordine.

Red – foto archivio generica

A G G I O R N A M E N T O

L’uomo investito è un 50enne di Cassino e non un giovane come precedentemente scritto.