A Pescasseroli arriva il “Walking Football”: lo sport senza età che unisce salute e socialità

Pescasseroli – Sabato 30 agosto, alle ore 11, il nuovo campetto da calcetto del centro sportivo “Saverio Saltarelli” ospiterà un evento sportivo del tutto inedito per il territorio: la prima manifestazione di Walking Football.

A scendere in campo saranno due rappresentative della A.S. Roma D e una della A.S. Pescasseroli, in una sfida che andrà ben oltre il risultato sportivo.

Il Walking Football, letteralmente “calcio camminato”, è una disciplina nata per favorire l’attività motoria tra adulti e anziani, permettendo di rivivere la passione del calcio in totale sicurezza. A differenza del gioco tradizionale, non sono consentite corse o contrasti duri, riducendo così il rischio di infortuni e rendendo la pratica accessibile a tutti.

Oltre ai benefici sul piano fisico – come il miglioramento di mobilità, equilibrio, coordinazione e resistenza – questo sport si distingue per il forte valore sociale: rappresenta infatti un’occasione per stringere nuove amicizie, condividere momenti di svago e rafforzare il senso di comunità, favorendo l’incontro tra diverse generazioni.

L’iniziativa di sabato intende lanciare un messaggio chiaro: lo sport non ha età e può essere un veicolo di inclusione, rispetto e gioco di squadra.